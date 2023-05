Schianto, tre feriti Muore il cane a bordo

Tre persone ferite e un cane morto. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 8 in via Santa Croce, nel territorio di San Costanzo. Coinvolte tre auto, con tre persone a bordo, i conducenti, tutte soccorse dal 118 ma nessuna in pericolo di vita. Questa, stando ai rilievi, la ricostruzione: il conducente di una Opel Mokka stava percorrendo via Santa Croce quando, forse per una disattenzione, ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva una Fiat Panda. Nello scontro piuttosto violento le auto hanno carambolato occupando la carreggiata, dove transitava anche un’altra vettura, un’Opel Meriva, con a bordo tre cani, che non ha potuto evitare di tamponare l’auto davanti. Nell’urto uno dei tre cani, di colore nero, forse un bracco, è rimasto ferito a morte. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri di Mondolfo e Marotta, ai vigili del fuoco e agli operatori del 118, gli addetti dell’Asl per gli altri due cani scampati all’incidente, che comunque non hanno riportato ferite gravi.