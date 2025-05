Schianto contro la Volante: grave 16enne in scooter

Pesaro, 11 maggio 2025 – Un incidente, intorno alle 13 di ieri, ha coinvolto un ragazzino pesarese di 16 anni che stava viaggiando in scooter e una pattuglia della polizia stradale. Il giovane si trova in prognosi riservata, per le gravi fertite riportate. L’auto degli agenti si trovava in via Pertini, sul lato della corsia, per soccorrere un’auto che era rimasta

in panne e, da quanto risulta dai primi accertamenti, è stata tamponata da dietro dallo scooter.

L’auto aveva la barra luminosa accesa e le indicazioni di obbligo, come si usa in questi casi. Non è chiaro come il ragazzino non abbia visto la macchina, tanto da andare a sbatterci violentemente contro: è stato trasportato in gravi condizioni con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

L’incidente è avvenuto in quella che, soprattutto a quell’ora, è una delle strade più trafficate della città. L’auto della polizia in quel momento si trovava ferma a bordo strada e il ragazzino in scooter, per cause ancora da accertare,

l’ha centrata violentemente riportando gravi lesioni.

A causa del fortissimo impatto il 16enne è stato sbalzato contro il lunotto posteriore del veicolo, che è andato completamente in frantumi.

Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo. La gravità delle sue condizioni ha richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata in prossimità dell’eliporto poco distante dal luogo dell’incidente.

Per consentire i soccorsi e i rilievi via Pertini era stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, per gestire la viabilità e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.