S.Chiara, incontro sull’inclusione : "Significa vera conversione"

Nuovo appuntamento oggi con gli incontri per professori e ricercatori ‘Coltiva. Scienza & Spiritualità organizzato dalla Pastorale Universitaria. Oggi, dalle 18, nel Centro Pastorale Universitario di via Santa Chiara 19 ci sarà l’incontro ‘Leggere l’inclusione. Albi Illustrati e libri per tutti e per ciascuno’. Ad intervenire sarà il professor Enrico Angelo Emili, associato di didattica e pedagogia speciale. "Trattare il tema dell’inclusione all’inizio della Quaresima, farlo da un punto di vista scientifico - commenta suor Mariglena Gjoni - significa mostrare sensibilità verso chi abitualmente, in maniera consapevole o meno, escludiamo. L’inclusione è l’indice della conversione e viceversa. Siamo chiamati a vivere non solo una conversione personale ma anche una conversione comunitaria capace di creare culture, produrre politiche e sviluppare pratiche inclusive".

fra. pier.