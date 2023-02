S.Chiara troppo insicura: lavori urgenti sulla parete

Si torna a parlare dell’ex fornace Volponi. Non per ristrutturarla né per acquistarla dalle banche. La novità è un’altra: l’ufficio urbanistica mette a bando il primo stralcio dei lavoro per il risanamento del versante (costo stimato in questa fase di 800mila euro), un impegno che era già iniziato 15 anni fa, poi bloccatosi per il ritrovamento di reperti archeologici sul terreno adiacente a palazzo Gherardi e poi mai più portato avanti. Fino ad ora. L’importo iniziale del risanamento ambientale del versante era di 3.200.000 e prevedeva anche l’impianto di risalita dalla fornace a via Santa Chiara. Ma poi il segretario dell’Autorità di Bacino Regionale ha dichiarato nel 2007 il dissesto "graviativo" della zona oggetto di intervento. Così in finanziamento per l’opera pubblica è scesa a 2.000.000,00 euro, con la consegna dei lavori alla ditta Cospe srl di Collecchio (Parma) i primo aprile 2009. Poi il ritrovamento dei reperti archeologici ha fatto sospendere dei lavori con ripresa al 07 dicembre 2009 per essere nuovamente sospesi (sempre a causa del reperimento di resti archeologici) il 15 gennaio 2010. A cui è seguito un ricorso al Tar di Ancona da parte dell’Amministrazione comunale contro la decisione della Soprintendenza di riportare alla luce e mettere nel museo i reperti rinvenuti.

Ma nel frattempo, la "spinta verso valle dei terreni costituenti la coltre superficiale ha danneggiato i bastioni di Santa Chiara, San Bartolo nonché le mura che sorreggono l’inizio della strada di via della Stazione" scrivono i tecnici comunali. Per questo, c’è la necessità di "intervenire quanto prima sia per ripristinare il danno che per rimuovere la causa".

Così, il 15 dicembre scorso, la giunta ha approvato il progetto

definitivo ed esecutivo in variante rispetto alla prima ipotesi per un importo dei lavori oneri compresi di 830mila euro. Ora si dà avvio al procedimento di gara per l’affidamento dei lavori.