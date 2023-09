Schieti, auto si schianta contro palo della luce a Urbino: prende fuoco

Paura ieri a mezzogiorno a Schieti quando un automobilista si è andato a schiantare contro un palo della luce che sosteneva anche una telecamera. Nell’urto la vettura, una Punto, si è messa di traverso e per cause da accertare è scaturita una fiammata che ha incendiato in breve tempo l’auto. Il conducente ha fatto appena in tempo ad uscire passando per il finestrino perché le portiere apparivano bloccate. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale di Urbino. La prognosi è di qualche giorno. E’ stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la vettura ridotta a rottame. Danneggiato anche il palo della luce, che si è piegato. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Urbino.