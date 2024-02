“Schizzare“ per svelare l’anima. Simona D’Amico in mostra

Durante la settimana pesarese del progetto BAT Bottega Amletica Testoriana, guidato dal regista Antonio Latella, promosso da Amat in collaborazione con Associazione Giovanni Testori, l’artista Simona D’Amico ha inaugurato alla Galleria Rossini di Pesaro la mostra personale “Schizzare“. Disegni “rubati“ dalla Bottega Amletica Testoriana, presentando disegni legati allo studio di questa speciale Bottega. Simona D’Amico, coinvolta in qualità di insegnante di disegno, insieme ad altri che hanno affiancato Antonio Latella durante il processo della Bottega, ha accompagnato gli attori e le attrici a confrontarsi con Testori attraverso la pratica pittorica, sollecitandoli a spingersi oltre il proprio sguardo, interiorizzando e facendo propria la sua visione del mondo, mettendosi alla prova e restituendone un distillato personale, non solo con corpo e parole, ma anche attraverso il disegno.

L’artista palermitana riunisce ora in questa mostra i disegni su carta a tecnica mista che ha realizzato durante il progetto, “rubando“ volti e sguardi anche del personale che dietro le quinte ha seguito un anno di processo della Bottega Amletica Testoriana. "Osservando il lavoro dell’artista D’Amico – nota Antonio Latella – ci troviamo davanti a schizzi di corpi e volti che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla Bottega Teatrale, magari anche solo per poche ore; eppure, la cosa che ci sorprende è che l’artista sceglie di testimoniare la sua stessa esperienza schizzando tutti coloro che ci sono stati e che quindi continuano ad esserci. Nel suo schizzare ritroviamo un prepotente gesto artistico che dichiara una non fine, un rifiuto della compiutezza, quasi come se chiedesse ai visitatori della mostra di essere essi stessi il collante che sceglie di finire il disegno come più gli piace, responsabilizzando tutti a diventare parte attiva del processo e non semplici osservatori". La mostra resterà aperta fino al 18 febbraio, orario 10-13, 16,30-19,30. Ingresso gratuito. l. d.