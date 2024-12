Sci affilati e impianti pronti. Manca soltanto la neve

La temperatura ieri sul Monte Nerone attorno a mezzogiorno era di un grado sopra lo zero e il cielo completamente nuvoloso, il che faceva sperare in qualche fiocco di neve da cadere durante la notte. In questo senso anche le previsioni hanno annunciato l’arrivo di una perturbazione con precipitazioni nevose dai 100 metri in su. "Si - conferma il gestore della stazione sciistica di Monte Nerone Francesco Martinelli - le temperature dovrebbero scendere, forse per questo weekend vedremo un po’ di neve, noi riguardo gli impianti abbiamo finito la manutenzione, sono stati collaudati e quindi siamo pronti, aspettiamo solo un bel manto nevoso che possa permettere di sciare. Gli appassionati della montagna potranno rifocillarsi nel nostro Rifugio Chalet Principe Corsini, aperto sabato e domenica e nei giorni festivi. A proposito sabato ci sarà il Casciotta Day, una giornata per celebrare il mitico formaggio marchigiano". L’evento prevede alle ore 10 il tour di Monte Nerone in bike, alle ore 11 il "Talk sulla Casciotta di Urbino: qualità della vita e benessere" condotto dal giornalista Francesco Pierucci, seguirà la presentazione del volume: "La Terra a Tavola- 105 ricette per gustare la Casciotta d’Urbino, il formaggio di Michelangelo con gli autori Rodolfo Coccionie e Silvia Mottolese.

Alle ore 13: fornelli accesi e pranzo degustazione con menù fisso a base di formaggio casciotta. Al termine del pranzo si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del "Premio Corsini" dedicato ai migliori giovani Chef che si sono contraddistinti nella stagione 2024 a cura di TeMa Bio Fast. La giornata sarà anche l’occasione per onorare la storia della famiglia Corsini ed anche per programmare la prossima stagione a Monte Nerone, interverrà a proposito: Edmondo Luchetti, storico e scrittore. Come a Monte Nerone anche sul Catria si aspetta l’arrivo della neve, sabato e domenica (tempo permettendo) si potrà raggiungere il Rifugio Cotaline 1400 salendo da ‘Caprile’ di Frontone con la cabinovia, ad attendere (domenica) il visitatore nella Baita ‘l’Apres Catria’ con tanta musica.

Amedeo Pisciolini