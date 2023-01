’Sci’ siamo. Si danza su Catria, Nerone e Carpegna

di Amedeo Pisciolini

Impianti sciistici aperti. Con un’altezza che varia dai 90 ai 120 centimetri il manto nevoso dei nostri monti attende gli appassionati dello sport invernale e chiaramente sarà possibile sciare, anche se tutto è subordinato alle condizioni meteo del momento. Fatta questa dovuta premessa la situazione sul Monte Nerone la descrive Francesco Martinelli gestore degli impianti sciistici. "Siamo aperti da ieri, oggi, domani e fino a martedì contiamo di sciare, poi se le condizioni meteo lo permetteranno per giovedì è programmata la prima sciata in notturna. Abbiamo faticato un sacco per sistemare le piste in base alle ultime precipitazioni, ma siamo pronti, ora speriamo solo nel bel tempo, le previsioni dicono che la prossima settimana le temperature saranno basse e questo va bene, ma dovrebbe esserci anche il sole e anche questo sarebbe ottimale. Siamo ottimisti e contiamo in un bell’inverno all’insegna dello sci".

Il comprensorio sciistico di monte Nerone è servito da una sciovia lunga 900 metri con una portata oraria 600 persone, che parte da una quota di 1290 metri per arrivare poco sotto la cima della montagna a 1470 metri di altitudine. I 6 chilometri di piste alternano bellissimi boschi di faggi, con aree più aperte dove la vista spazia dai rilievi dell’appennino umbro-toscano, fino al litorale adriatico, regalando un panorama eccezionale su tutto il territorio provinciale. Gli sciatori troveranno due ampi e comodi parcheggi proprio sulle piste da sci, mentre alla partenza della sciovia è situato il Rifugio Chalet Principe Corsini, con annesso bar-ristorante e la sana gastronomia del posto.

"Gli chef Davide Martinelli e Dylan Galli – aggiunge il gestore Francesco- hanno pronto il polentone, gli gnocchi, i ravioli e le tagliatelle, tutto fatto in casa, come secondo non mancherà il tipico piatto invernale di fagioli e salsicce, la trippa e la grigliata". Domenica pomeriggio dalle ore 14 Snow Party con tanta musica e divertimento. Sul Catria anche oggi, domani e a proseguire sarà tutto aperto. "Oggi – spiega Michele Oradei – saranno in funzione sette piste su nove, le seggiovie, il Campo Scuola e il Kinderland (con tanto di area attrezzata per i più piccoli), siamo pronti ad ospitare per far divertire quanti sceglieranno il Catria per questo fine settimana, se le condizioni lo permetteranno apriremo anche nel dopo fine settimana. Operativo il caldo e ospitale Rifugio Cotaline 1400 per un sano spuntino, per un ristoro al ritorno dalle piste o per un pranzo con cucina tipica".

"Si scia anche sul Carpegna - dice il maestro di sci Giorgio Parlanti- sono al lavoro (ieri ndr) per preparare due o tre piste, non sarà in funzione la seggiovia, aperta la scuola di sci e il tapirulan. C’è il nevone quassù, la coltre nevosa arriva fino a un metro e mezzo". Rimanendo a Carpegna come ha sottolineato Parlanti la seggiovia quest’anno non sarà in funzione per problemi tecnici e quindi non è stata possibile completare la manutenzione straordinaria, mentre saranno aperti Skilift e tappeti bob oltre il campo scuola. A Villagrande di Montecopiolo ci si potrà divertire anche con bob e slittini. In questo periodo i paesi del nostro entroterra sono pronti con le loro trattorie e ristoranti ad ospitare al meglio della tradizione culinaria i visitatori.