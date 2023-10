“Sciango“ addio. E’ morto Giuseppe Pasquini

Una triste notizia ha scosso nella serata di ieri i vadesi: è morto all’età di 97 anni Giuseppe Pasquini, per tutti “Sciango“. Primo cittadino dal 1956 al 1985, Pasquini era “il sindaco“ per antonomasia, durante i suoi mandati furono fatte scelte che hanno segnato, e tuttora segnano, la vita di Sant’Angelo in Vado.

La militanza politica inizia nel 1943 e, proprio in quell’anno, una battibecco con un milite fascista gli costò una notte in cella e un pestaggio dalle camicie nere che gli provocò dei danni all’udito che si è portato dietro per tutta la vita. Riuscito ad evitare la fucilazione, si rifugiò nei boschi dove rimase fino all’arrivo degli alleati. Nella sua carriera è stato fondatore e primo presidente della Comunità Montana dell’Alto Metauro, consigliere nazionale dell’UNCEM, componente del comitato urbanistico regionale, rappresentante del Commissario di Governo in seno al comitato regionale di controllo e segretario provinciale della Democrazia Cristiana.

Lavorò anche come funzionario della Prefettura di Pesaro e Urbino. Per la sua città con estrema lungimiranza mise in campo scelte importantissime come la creazione e lo sviluppo della zona industriale e la nascita della Mostra Nazionale del Tartufo. Affezionato lettore del Carlino, terminata la carriera è sempre rimasto vicino al suo paese, nelle quotidiane passeggiate per piazza o nel rituale saluto agli amici del circolo Acli. Da stabilire la data dei funerali.

Andrea Angelini