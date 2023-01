Pesaro, pienone di sciatori su Catria, Nerone e Carpegna

CRONACA Pienone sulle piste da sci dell'entroterra pesarese

Pesaro, 29 gennaio 2023 – Pienone oggi nelle tre stazioni sciistiche dell’entroterra pesarese. «Oltre mille persone hanno potuto sciare nelle nostre cinque piste - dice il gestore della stazione sciistica di Monte Nerone Francesco Martinelli - ma sul Nerone sono saliti almeno tremila amanti della montagna. Tutti si sono divertiti e nel pomeriggio c’è stata anche una festa nel terrazzo del Rifugio Corsini con dj e buona musica».

In funzione da Serravalle di Carda al Nerone il servizio navetta. Sempre a Serravalle di Carda era operativa una pattuglia dei Vigili Urbani pronta a bloccare le auto non dotate di gomme antineve o catene. «Meteo permettendo - aggiunge Martinelli - la nostra stazione sciistica sarà aperta per tutta la settimana e forse martedì e giovedì si potrà sciare anche in notturna. Il nostro Rifugio Corsini è sempre in funzione per ristorare i sciatori o quanti amano la cucina casalinga».

Pienone di sciatori anche su Catria. «Sul Catria si potrà sciare tutta la settimana prossima - dice Michele Oradei della stazione sciistica - chiaramente prima è sempre opportuno consultare il nostro sito». Saranno aperti oltre gli impianti sciistici, il rifugio, il campo scuola e le piste.

«Sul Carpegna c’è stata una marea di gente - assicura il maestro di Giorgio Parlanti - tutti si sono divertiti, ora lunedì gli impianti saranno chiusi, per gli altri giorni sarà necessario consultare il sito, si potrà di sicuro sciare nel fine settimana.