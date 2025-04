"Scienza e fede, indispensabili per capire il mondo"

Fede o scienza? Spesso vengono percepite come opposte e ci si sente costretti a una scelta. Uno dei più famosi “casi” portati ad esempio è quello di Galileo Galilei: non è forse vero - si dice - che la Chiesa respinse la sua teoria eliocentrica, costringendolo all’abiura? Ciò che non si dice è che Galilei non riuscì a dimostrare la teoria copernicana con prove scientifiche e per questo non fu accettata. Fede e scienza allora sono veramente in antitesi? Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio ha definito fede e ragione come "le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità".

È dunque possibile una visione che includa entrambe? Per rispondere è bene pensare alle domande che stanno alla base delle due discipline: la scienza si chiede il “come” della realtà, la fede il “perché”. Esse sono quindi due realtà che si completano e sostengono a vicenda perché cercano di spiegare il mondo in due chiavi diverse, "si recano un aiuto scambievole, esercitando l’una per l’altra una funzione sia di vaglio critico e purificatore, sia di stimolo a progredire nella ricerca".

Anche Einstein, grande fisico contemporaneo, sostiene che "la scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca". Fede e scienza, quindi, non sono solo utili l’una all’altra, ma indispensabili per una comprensione globale di ciò che ci circonda.

Classe III