Scienza e matematica, le medaglie dell’Ateneo

Da Milano e dal Giappone a Urbino nel segno degli scienziati del rinascimento matematico. Sono state assegnate ieri le medaglie Commandino e Del Monte ai due illustri ricercatori Niccolò Guicciardini Corsi Salviati (università di Milano) e Nathan Camillo Sidoli della Waseda University (Tokyo). La cerimonia, che si inserisce in una recente ma ormai consolidata tradizione iniziata diversi anni fa, si è tenuta nell’aula magna del rettorato, alla presenza del magnifico Giorgio Calcagnini, del direttore del dipartimento di Scienze Pure e Applicate Andrea Viceré, del professore di filosofia della scienza Vincenzo Fano e del direttore del Centro “Urbino e la Prospettiva“ Laerte Sorini.

"La nostra missione principale – ha esordito Sorini – è unire cittadini e studenti nella ricerca e nella promozione della cultura scientifica e umanistica che si sprigionò da Urbino dal ’400 al ’700". Ha aggiunto Fano: "Senza Commandino e Del Monte non sarebbe stata possibile quella rivoluzione di cultura che unì studi classici e scientifici e che fu la base per gli studi moderni".

Le due medaglie sono state conferite rispettivamente a Guicciardini per "il contributo fondamentale alla storia della matematica e della scienza e i suoi studi su Newton. Nei suoi insegnamenti e nei suoi studi ha sempre incarnato lo spirito di Commandino", e a Sidoli "per le ricerche su geometria greca, Archimede, Apollonio, Aristarco e altri scienziati nella scia di Guidobaldo Del Monte". Focus del premio, così come delle lectio magistralis pronunciate dai due docenti, lo spirito umanistico urbinate che fondeva scienza e cultura classica.

"È un grande onore per noi ricevere questi premi – hanno detto al Carlino i due – c’è una lunga lista di premiati nelle edizioni precedenti, tra cui un premio Nobel, che intimorisce e siamo davvero grati all’ateneo urbinate". Ha proseguito Guicciardini: "Commandino appartiene al Rinascimento ed è un umanista che conosce molto bene il greco e traduce dal greco al latino, che era un po’ l’inglese dell’epoca. Traduce le opere degli antichi matematici greci, le fa conoscere così a tutti pur rimanendo un matematico. Un matematico, quindi, che è in grado di commentare le opere dei matematici greci con una competenza molto avanzata ed è interessato anche alle sue applicazioni pratiche. Anche oggi, conoscerlo è fondamentale perché ci lascia proprio questo: l’idea che le scienze umanistiche e la scienza, matematica, la fisica e la meccanica siano legate fra loro".

