"Scienza e politica si devono alleare"

Scienza e politica possono essere alleati? Secondo Elena Cattaneo, senatrice a vita, farmacologa e biologa, sì. Anzi, dovrebbero. "La scienza studia come stiano le cose intorno a noi e mette a disposizione i risultati affinché si costruiscano politiche migliori per i cittadini e il tramite di questo rapporto è la comunicazione", ha affermato ieri durante un convegno con lectio magistralis tenuto all’Università di Urbino. “Scienza e politica, a ciascuno il suo, nell’interesse dei cittadini“ era il titolo dell’incontro, a cui è seguito, nel pomeriggio, un seminario per i dottorandi dell’Ateneo.

"Il tema è importante: da un lato ci sono la diffusione delle conoscenze sui canali di comunicazione e la quantità delle informazioni disponibili per tutti, dall’altro la capacità di capire quali di esse siano, se mi permettete il passaggio, vere – ha introdotto il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini –. L’argomento è esploso durante la pandemia, in cui abbiamo sentito di tutto, con tante soluzioni, molte delle quali senza fondamento scientifico. Questo è il vero problema di cui si parla oggi: il legame tra metodo scientifico, risultati e loro divulgazione".

A dialogare con la senatrice è stato il professor Orazio Cantoni, prorettore alla Ricerca, prima della lectio magistralis, con Cattaneo che ha svariato dall’esempio di Rita Levi Montalcini a quello di Giorgio Parisi, "che ci ha regalato un sogno, nel 2021, dimostrando che il Premio Nobel si possa vincere anche studiando in Italia e in università pubblica": tutto ciò per dire che "in questo difficile Paese possiamo crescere talenti. Ciascuno ha qualcosa di speciale, il nostro compito è accenderne entusiasmo e passione".

In un viaggio di quasi due ore, Cattaneo ha descritto un Paese “schizofrenico“, passando dall’emozione nel raccontare il primo caso di applicazione con successo delle cellule staminali, condotto da Michele De Luca, all’amarezza nel parlare della "negazione della realtà che avviene in Italia, nazione in cui abbiamo le regole più restrittive sulla sperimentazione animale, in cui la ricerca sugli organismi geneticamente modificati è chiusa nei cassetti da 25 anni e in cui stavamo per dare dignità di legge alla magìa, con il Parlamento che nel 2022 era sul punto di equiparare l’agricoltura biodinamica a quella biologica. Il metodo scientifico non è tutta la verità, ma serve per capire come stiano le cose attorno a noi. Per questo dico: datevi un metodo migliore. Quando la negazione dei fatti avanza, non solo ci sono conseguenze, ma il rischio è che se ne producano di alternativi, che non sono fatti, ma falsità. Ecco perché noi studiosi, di qualsiasi settore, abbiamo il ruolo di spiegare, includere, prendere a braccetto i cittadini: dobbiamo insistere sulla strada che ci ha portato a porci domande, sulla fatica e sui fallimenti, piuttosto che alzare un muro. Uscire dai laboratori è un dovere, che ci porterebbe a essere protagonisti delle partite politiche che chiamano in causa gli studiosi. C’è da spiegare ed è bellissimo farlo".

Nicola Petricca