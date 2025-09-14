Scienza, l’Ateneo assegna le sue medaglie

L’Università di Urbino assegnerà la Federico Commandino Medal al professor Niccolò Guicciardini Corsi Salviati, dell’Università degli Studi di Milano, e la Guidobaldo del Monte Medal al professor Nathan Camillo Sidoli, della Waseda University. A consegnare le onorificenze ai due docenti sarà il magnifico rettore della Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, martedì 16 alle 15.30, nell’Aula magna del Rettorato. Dopo la cerimonia, Guicciardini e Sidoli terranno una lectio magistralis ciascuno, dai titoli: Newton’s mathematical networks (Le reti matematiche di Newton) e Approaches to construction and proof in the elementary geometry of Euclid and Apollonius (Approcci alla costruzione e dimostrazione nella geometria elementare di Euclide e Apollonio). La Commandino Medal in passato è stata conferita a studiosi come Reviel Netz (Stanford University), William R. Shea (Università di Padova), Roger Penrose (University of Oxford) e Jürgen Renn (Max Planck Institute for the History of Science), Victor Pambuccian (Arizona State University, USA), Karine Chemla (SPHERE, CNR - Université Paris Cité).

A partire dal 2021, il Centro interuniversitario di ricerca in Filosofia e Fondamenti della fisica e il Centro interdipartimentale di Studi Urbino e la Prospettiva hanno deciso di istituire una seconda medaglia, per giovani studiosi particolarmente meritevoli nel campo della storia e dei fondamenti delle scienze.

È nata così la Guidobaldo del Monte Medal, che è stata conferita a studiosi come Vincenzo De Risi (Laboratoire SPHère, Université de Paris – CNRS) e Flavia Marcacci (Pontificia Università Lateranense, Università degli Studi di Urbino). La cerimonia sarà a ingresso libero e terminerà alle 19 circa, per informazioni: https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/6309.

