Scienze biologiche e geologiche: a Urbino si celebra il mezzo secolo

L’Università di Urbino celebra il 50° anniversario dell’istituzione dei corsi di laurea in Scienze biologiche e Scienze geologiche, con un evento che si terrà giovedì 28 alle 10, nell’Aula Magna di Palazzo Battiferri (Via Saffi, 42). Con la loro attivazione, la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali si è data l’obiettivo di formare nuove figure professionali in ambito naturalistico-ambientale e biosanitario-molecolare, professionalità emergenti del biologo e del geologo che operano in settori in grande espansione, di notevole impatto sociale e fortemente integrati nel territorio regionale e nazionale. Nell’evento celebrativo si ripercorreranno gli eventi salienti dei primi 50 anni dei due corsi, con il professor Michele Mattioli, referente di Scienze geologiche, e il professor Ferdinando Mannello, referente di Scienze Biologiche.

Per entrambi, inoltre, ci sarà una testimonianza, che entrerà nel cuore della materia trattata: Mario Tramontana, già professore associato di Geologia alla Carlo Bo, tratterà l’evoluzione delle scienze geologiche nell’ultimo mezzo secolo, mentre Giuseppe Novelli, professore ordinario di Genetica medica e direttore dell’Uoc Laboratorio genetica medica Policlinico-Università Tor Vergata di Roma, parlerà di geni, enzimi e cromosomi. A chi volesse partecipare, l’Ateneo consiglia di prenotare un posto in aula, sul sito https:www.uniurb.itnovita-ed-eventi5540.

La mattinata sarà anche trasmessa in diretta sul canale www.uniurb.itlive

