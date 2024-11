Scienze motorie, nasce il nuovo tempio. Il complesso aprirà a inizio 2027

Ruspe, escavatori, camion e altri mezzi sono entrati in azione nella zona degli ex campi da calcio ‘Buca 1’ e ‘Buca 2’, situati tra la chiesa della SS. Annunziata e lo Stadio Montefeltro, avviando le operazioni preparatorie per realizzare le nuove strutture di Scienze motorie dell’Università di Urbino. Un intervento atteso da tempo e che, stando al cronoprogramma fornito dai progettisti, dovrebbe portare all’apertura del complesso a inizio 2027.

"I lavori sono stati assegnati il 28 giugno e sono partiti da azioni come rilievi e sondaggi, per esempio sui muri laterali dei campi, che andranno consolidati – spiega Enrico Benagli, dirigente Area Edilizia Sicurezza e Sostenibilità di Uniurb –. Ora si divideranno in due fasi: le opere preliminari e la costruzione del complesso. La prima dovrebbe terminare a fine 2024 e l’azione principale sarà portare all’incirca sullo stesso livello i terreni dei due ex campi da calcio, il primo dei quali ospiterà le palestre e l’altro, quello più in basso, detto ‘Buca 2’, diventerà il parcheggio da oltre 5000 metri quadrati che il Comune ci ha chiesto di realizzare come opera di urbanizzazione. Oltre a scavare per creare le fondazioni degli edifici, dovremo anche spostare la grande linea fognaria che scende a valle dalla parrocchia". In attesa che terminino le opere preliminari, l’impresa a cui è stato affidato l’appalto, il consorzio Conscoop di Forlì, che si sta occupando pure dei poli di Petriccio e Sogesta, completerà il progetto esecutivo per le strutture di Scienze motorie, così che si possa partire a inizio anno con la costruzione, verosimilmente già a gennaio.

"Nel frattempo procederemo anche con la parte autorizzativa, presentando il progetto al Provveditorato delle opere pubbliche per ottenere l’accertamento di localizzazione dell’opera – prosegue Benagli –. Il piano prevede un complesso diviso in due edifici, uno principale e uno secondario, contenenti palestre e spogliatoi. Saranno strategici, perché a Urbino abbiamo uno dei corsi di laurea in Scienze motorie più importanti d’Italia, ma ancora i palloni pressostatici, che sono lì dal 1963. Anche se presenta un po’ di complicazioni logistiche, il posto scelto è bello e il parcheggio potrà ospitare quasi 200 auto. Ci saranno pure alcuni uffici amministrativi, ma le segreterie rimarranno al Petriccio, dove c’è in progetto di abbattere e ricostruire la palazzina di testa e, insieme al complesso Buca 1 e Buca 2, costituirà un vero distretto a servizio dell’Università". Tra progettazione, lavori, arredi e Iva, l’intervento costerà all’incirca 16,5 milioni, ma servirà un secondo appalto per il completamento della palestra 2.

"Questo perché il piano complessivo appaltato a Conscoop, che includeva anche Petriccio e Sogesta, in cui sono confluiti fondi ministeriali, fondi regionali e risorse dell’Ateneo, aveva un tetto limite di 43 milioni di euro – afferma il dirigente –. Tra la sua progettazione e oggi, però, sono aumentati di molto i costi, quindi tale plafond non basterà e dovremo fare un ulteriore appalto per completare la palestra 2. A proposito dell’ex Campus Sogesta, il 28 giugno è stata assegnata anche la seconda parte dei lavori: si comincerà dalla demolizione e ricostruzione del blocco ‘2A’, quello a est. Per ultimo toccherà al blocco ‘2B’, che ospitava gli alloggi".

Nicola Petricca