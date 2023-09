Scienze umane, la protesta "Non vogliamo rimanere nella sede di via Gramsci"

Gli studenti del liceo delle Scienze umane non accettano la disposizione delle aule riservate a loro. Il preside Lisotti infatti ha deciso di dirottare tutte le loro classi nella sede storica liceale di via Gramsci. L’intero liceo Classico invece si trasferirà all’ex Morselli, in via XI Febbraio. Per un motivo: al Classico ci sono meno iscritti rispetto alle Scienze umane e quindi possono essere ospitati nella nuova scuola di via XI Febbraio, che è più piccola rispetto alla sede di via Gramsci. E’ partita così una petizione (cento le firme raccolte) per dire no al preside Lisotti affinché riveda la sua decisione. Dice il rappresentante di classe Alessandro Andreini, rappresentante d’istituto del Liceo Mamiani: "Siamo in disaccordo col preside Lisotti. La divisione comporta di allocare il liceo Classico nell’ex sede Morselli nuova, sicura e tecnologica e nello stesso di tempo di allocare le Scienze Umane nella sede centrale fatiscente e priva di strumentazione per la didattica. L’anno scorso invece le quarte e quinte, che hanno bisogno di più strumentazione per la didattica, erano all’ex Morselli, le prime, seconde e terze nella sede centrale. Così lunedì (domani ndr), consegneremo le firme degli studenti al Dirigente Scolastico e agli uffici della scuola".

Nello stesso momento, nessuno o quasi degli studenti del liceo Classico hanno accettato di firmare la petizione di protesta. Nel senso che a loro va benissimo spostarsi tutti all’ex Morselli.