Scioperano i metalmeccanici. Battaglia per il contratto di lavoro

Sono tornati ieri a scioperare i metalmeccanici della nostra provincia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, dopo il blocco delle trattative con Federmeccanica. Una mobilitazione avviata a livello nazionale da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, che ha portato i lavoratori alla 24ª ora di sciopero in tre mesi, per chiedere aumenti salariali a tutela del potere d’acquisto, la riduzione dell’orario di lavoro (da 40 a 35 ore) e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ieri, dalle 9.30, si è tenuto anche un presidio di fronte alla sede di Confindustria: "E’ stato molto partecipato, nonostante la pioggia – dice Marco Pazzaglini, segretario provinciale Fiom-Cgil -. Molto bene è andata anche l’adesione allo sciopero nelle aziende della provincia, che si attesta tra il 70 e l’80% con punte fino a 95%. Per la prima volta, insieme ai lavoratori della grande industria metalmeccanica, erano presenti per le prime otto ore di sciopero anche i metalmeccanici della piccola e media industria, per cui il contratto di lavoro nazionale fa riferimento a Confapi-Unionmeccanica, ma anche in questo caso le trattative si sono bloccate".

Quello della metalmeccanica è un settore che in provincia vede occupati circa 14mila lavoratori ed è uno tra i più strategici. "Ciò che chiediamo con il rinnovo di questo contratto di lavoro nazionale non è solo l’aumento salariale ma un cambio di paradigma del lavoro metalmeccanico – dice Paolo Rossini, segretario della Uilm –. Dico questo perché è richiesta anche la riduzione dell’orario di lavoro, su cui gli imprenditori sono nettamente contrari. Noi crediamo però che questo sia un cambiamento necessario: già oggi è sempre più difficile trovare persone che lavorano in fabbrica, se non riusciremo a ripensare al sistema lavorativo, non faremo che peggiorare la situazione".

Una delegazione sindacale è stata ricevuta da Confindustria: "Abbiamo ribadito loro le ragioni della protesta – dice Mauro Masci, segretario Fim-Cisl Marche -. Qui non si parla solo di aumenti salariali ma è a rischio la tutela del contratto di lavoro nazionale. Quando si dice di richiamare alla contrattazione di secondo livello, è bene ricordare che nelle Marche il 49,10% delle aziende metalmeccaniche è sotto i 15 dipendenti, quindi non ha nemmeno l’obbligo della rappresentanza sindacale".

Alice Muri