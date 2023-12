Sciopero dei medici. Adesione all’85% nella nostra provincia

Sono l’85% i medici della provincia di Pesaro e Urbino che ieri hanno aderito allo sciopero nazionale della categoria indetto da Anaao Assomed e Cimo Fesmed, con la partecipazione del sindacato degli infermieri Nursing Up contro la manovra economica del governo. A Roma il personale medico si è riunito in piazza Santi Apostoli per un sit-in. Dalle Marche una delegazione di sessanta medici ha voluto esserci per opporsi "alla situazione che sta vivendo tutto il settore – ha sottolineato Luciano Moretti, presidente regionale federale di Cimo Fesmed mentre era di ritorno da Roma -. Chiediamo più assunzioni, l’aumento dei servizi nella sanità pubblica e l’abbattimento delle liste d’attesa che continuano a far emigrare i marchigiani verso la sanità dell’Emilia-Romagna".

Il personale della medicina d’urgenza in provincia è stato precettato e sono rimasti contingentati al minimo i servizi necessari al cittadino, come una giornata domenicale.

"La piazza di Roma era gremita, sintomo di una situazione che necessita di cambiamenti concreti, nelle Marche si sta cercando di dare un taglio alla situazione, soprattutto concentrandosi sull’abbattimento delle liste d’attesa".

I medici torneranno a manifestare anche domenica 17 dicembre con lo sciopero già proclamato dalle sigle sindacali USB, Nursind, Cgil e Cisl e che riguarderà il comparto, questa volta, il comparto.

g.m.