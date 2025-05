Sciopero in vista per gli educatori professionali

Il Comitato diritti educatori professionali Marche aderirà allo sciopero nazionale delle cooperative sociali indetto dall’Unione dei sindacati di base (Usb) per martedì 13 che porterà numerosi rappresentanti di questa categoria ad Ancona per protestare contro "condizioni lavorative al limite dello sfruttamento". In piazza del Papa, dalle 11 alle 13, arriveranno numerosi rappresentanti di tale categoria anche da Urbino, Pesaro e dal territorio provinciale.

"Educatori professionali, assistenti all’autonomia, operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione, comunque li si voglia chiamare, sono le figure specializzate che garantiscono il diritto allo studio degli studenti con disabilità (Legge 104/92) e ne promuovono l’inclusione in contesti spesso poco strutturati – spiegano gli organizzatori, di Usb –. Insieme a cuoche delle mense scolastiche, addette alle pulizie degli asili, oss e tutti dipendenti di cooperative con pochi diritti e ancora meno tutele si raduneranno ad Ancona per protestare contro: salari indecenti e inquadramenti contrattuali non rispettosi del contratto collettivo nazionale del lavoro; mesi estivi non pagati, senza alcun ammortizzatore sociale; mancata internalizzazione dei servizi nonostante le promesse del Governo; banca ore negativa e precarietà cronica". Tali figure professionali invitano ad aderire alla manifestazione, indipendentemente dall’iscrizione sindacale: "Non conta a quale sindacato si è iscritti o se non si è iscritti affatto – prosegue l’Unione sindacale di base –. L’importante è unirsi e dire basta a chi ci vuole poveri e sfruttati. Queste non sono più condizioni di lavoro".

La protesta si svolgerà anche nelle piazze di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Roma e Torino. Per informazioni, dalla nostra provincia: 3407661708 (Federico).

n. p.