Sciopero macchinisti e capitreno Corse soppresse, disagi in stazione

Disagi ieri in stazione dove diversi treni sono stati cancellati a causa di uno sciopero indetto dalla sigla Orsa. A incrociare le braccia – dalle 2.20 di domenica all’1.20 di questa mattina – sono stati macchinisti e capitreno di Trenitalia, che hanno causato lo stop di almeno 25 treni. "Il personale – scrive il sindacato in una nota – si è espresso con grande determinazione, e le adesioni hanno avuto picchi del 90%. Questo è la manifestazione dello stato d’animo e del pensiero dei lavoratori tutti che, stanchi delle condizioni di lavoro che hanno visto peggiorare di anno in anno, hanno deciso di dire basta. Abbiamo segnalato ripetutamente e con forza all’azienda e alla politica il disagio dei lavoratori senza che venissimo degnati di una risposta. Oggi in molti avranno aperto gli occhi sulla necessità di un intervento tempestivo. Diversamente – preannunciano –, già dalla prossima settimana, assumeremo ulteriori iniziative".