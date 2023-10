Sciopero, pochi disagi. Bus e treni viaggiavano

Scioperare o no, questo è il dilemma: ieri, in buona parte d’Italia, molti conducenti di mezzi pubblici si sono astenuto dal lavoro, alle 00.01 e terminato alle 23.59, mentre per le ferrovie lo sciopero è iniziato alle 21 di giovedì fino alle 21 di venerdì. Il motivo? Tra le motivazioni dello sciopero c’è il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

A prendere parte, quindi, moltissimi sindacati, ma non a Pesaro. Adriabus, infatti, non ha interrotto il servizio, continuando le sue corse giornaliere: "Chi ha indetto lo sciopero non fa parte dei nostri sindacati - spiega Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus -. Questo ha permesso di non creare disagi ai cittadini, consentendo una corretta viabilità dei nostri mezzi". Anche nelle ferrovie, di disagi, ce ne sono stati ben pochi. Ad essere stati cancellati, infatti, solamente due regionali veloci, uno in direzione Rimini e uno in direzione Ancona: "Non ci sono state lamentele - dicono dalla stazione di Pesaro -. Evidentemente chi doveva prendere il treno, sapendo della possibilità di cancellazione di alcune tratte, ha utilizzato mezzi alternativi. Per ora, quindi, nessun disagio". Trenitalia, infatti, come scritto nel sito, ha garantito Frecce e Intercity, mentre, per quanto riguarda i regionali, la viabilità è un po’ incerta, ma con la certezza di treni dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Insomma, uno sciopero che, di per sé, ha visto coinvolti più di quattro sindacati ma che, in ogni caso, ha comunque voluto continuare ad offrire un corretto servizio a tutti i cittadini.

Alessio Zaffini