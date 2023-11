Sciopero generale a Pesaro di Cgil e Uil: "Adesso Basta!"

Pesaro, 17 novembre 2023 – Sono scesi in piazza urlando lo slogan collettivo “Adesso basta!”. I tanti lavoratori e lavoratrici che questa mattina hanno aderito allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio redatta dal governo Meloni, seppur precettati dal ministro Salvini. “La nostra presenza in questa piazza stamattina, per il ministro (Salvini), rappresenta semplicemente un ‘week-end lungo’, non più un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Parole vergognose che ledono la dignità di tutti i lavoratori”. Sono state dure le dichiarazioni del segretario provinciale della Cgil Roberto Rossini che questa mattina, con il suo discorso, ha dato il via allo sciopero generale nazionale anche in piazzale Lazzarini a Pesaro, che si è svolto contemporaneamente in altre decine di piazze italiane, e che vedeva sventolare centinaia di bandiere rosse e azzurre invocando i diritti alla base della democrazia.

Lo sciopero generale a Pesaro, la protesta in centro (foto Toni)

Con lui anche la segretaria provinciale Uil Maria Grazia Tiritiello che ha sottolineato come “questa manovra di bilancio non risponda alle esigente dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani”. Erano in centinaia i presenti questa mattina e tra loro non sono mancate nemmeno le istituzioni del territorio: dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci ai consiglieri regionali Vitri e Biancani, oltre che alla segretaria provinciale Pd Rosetta Fulvi. Ha voluto essere anche la segretaria generale UilTemp Lucia Grossi, ribadendo “l’importanza di manifestare per dei diritti alla base della democrazia, lasciando da parte la grande superficialità con cui tutte le decisioni di questi giorni siano state prese. I lavorati che questa mattina hanno deciso di scendere nelle varie piazze italiane sono uomini e donne che affrontano la difficoltà quotidiana di portare a casa un salario adeguato a far vivere dignitosamente le proprie famiglie – continua Grossi -, e non è accettabile che le figure istituzionali che ci rappresentano non riconoscano questo enorme disagio”. Durante la mattinata sono stati affrontati molteplici temi: dalla manovra di bilancio che “favorisce la privatizzazione delle strutture sanitarie e annienta le prospettive future di lavoro dei i giovani italiani, senza alcun fondo destinato a loro e alla loro vita lavorativa – spiegano alcuni manifestanti -. Una situazione di cui possiamo ribellarci solo scendendo in piazza fianco a fianco”. La manifestazione è poi proseguita per tutto il corso della mattinata rimanendo fissa, senza quindi alcun corteo, in piazzale Lazzarini.