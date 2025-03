Scippa una ciclista, preso. Con i soldi era andato subito a comprare droga

"Avevo bisogno di soldi perché lo stipendio è in ritardo". Si è difeso così un 33enne fanese incensurato, arrestato venerdì dalla polizia per aver scippato una signora in pieno centro, a mezzogiorno. E’ quanto accaduto venerdì in via Cattaneo quando l’uomo, operaio, ha sottratto la borsa dal cestino della bici di una signora che stava pedalando in centro. L’azione è stata fulminea e la signora, a causa dello "strappo" è caduta dalla bici senza riportare lesioni. Tutto è avvenuto sotto l’occhio elettronico delle telecamere di palazzo Ciacchi i cui filmati, insieme alla descrizione resa dalla vittima, hanno permesso ai poliziotti di identificare il responsabile che, neanche venti minuti dopo, si è ritrovato con le manette ai polsi. Gli agenti lo hanno individuato al parco Miralfiore. Il 33enne si trovava lì, secondo quanto ricostruito, per acquistare droga. Aveva il denaro addosso, alcune centinaia di euro, e non ha avuto il tempo di spendere nemmeno un euro. Si era disfatto della borsa gettandola nelle vicinanze. Ieri, in tribunale, si è svolta l’udienza di convalida dinanzi al gip. Il 33enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Marco Vitali, ha chiesto scusa per quanto commesso. È stato chiamato a rispondere di furto con destrezza e il legale ha chiesto i termini a difesa. Poco lontano da lì, a fine gennaio, si era consumato un altro scippo, in via Passeri. Lo scippatore era stato inseguito e placcato da un passante e poi fermato dalla polizia.

E passando ai vandali in centro, l’altra notte una manciata di metri più il là rispetto al teatro dello scippo, un giovanissimo aveva divelto una fioriera in piazza Micciché. Un atto vandalico in piena regola e, anche in questo caso, per individuare il responsabile, sono stati fondamentali per i poliziotti i filmati delle telecamere che, in piena notte, hanno ripreso un giovanissimo mentre danneggiava la fioriera.

Venerdì pomeriggio poi la zona di piazza Miccichè, secondo quanto riferito da alcuni passanti, è stato il teatro di una lite da giovanissimi. Oggetto del contendere, secondo alcuni testimoni, un debito di droga. Sempre in quella zona, in prossimità di via Ardizi, nei giorni scorsi alcuni automobilisti avevano denunciato in questura di aver ritrovato l’auto danneggiata, dopo averla parcheggiata lungo la strada. In quel caso la "vandala" era però una signora di 60 anni, denunciata per danneggiamento, che si era fatta giustizia da sola contro le auto posteggiate male che le ostruivano il passaggio durante le sue passeggiate con il cane.