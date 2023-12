Scippi di collane e rapine. Un arresto e due denunce

di Tiziana Petrelli

"Sono felice di sapere che l’hanno finalmente arrestato, anche se non rivedrò mai più la mia catenina d’oro. Come cittadino però posso almeno dire di sentirmi tutelato". Ha commentato così il 68enne fanese vittima il 9 luglio scorso di uno scippo in pieno centro storico, nell’apprendere che l’altra mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Pesaro nei confronti di un 30enne fanese di origine tunisina, ritenuto responsabile (in concorso con altri due giovani, uno albanese di 18 anni e uno egiziano di 25, tutti già noti alle forze dell’ordine e ora indagati a piede libero) di avere commesso quattro distinti furti con strappo di collanine in oro e una rapina.

Cinque episodi le cui indagini portano ad attribuirli tutti alla stessa banda. Cinque episodi accaduti in un mese e mezzo. Il 1° luglio era stato un 22enne fanese a sentirsi strappare la catenina dal collo mentre era in fila al bancone di un bar del lido. Subito aveva sporto denuncia ai carabinieri. E così, quando la sera del 9 luglio l 68enne si è recato in caserma a denunciare un episodio simile, i carabinieri hanno saputo subito come e dove indirizzare le loro indagini. "Sono stato agganciato da queste due persone sul cavalcavia di via Cristoforo Colombo. Mi hanno incrociato che salivo e mi hanno guardato. Poi dopo pochi secondi mi hanno risuperato. Poi non li ho più visti. Però quando mi hanno strappato la catenina, ho riconosciuto che erano quelli del cavalcavia dall’abbigliamento: una maglietta bianca e una gialla. Ero nel vicoletto di via Matteo Nuti con mia moglie, lei guardava le vetrine di Liera e io quelle del negozio di pigiami Jmp quando mi sento sfiorare il collo. Non ho avuto il tempo di domandarmi ‘chi mi saluta?’ che sento lo strappo al collo e vedo queste due persone di colore fuggire verso l’orologiaio Candio. Rapidissimi. Due gazzelle. Ho provato ad andargli dietro ma non sono riuscito a raggiungerli".

Grazie a questa descrizione dettagliata è stato poi relativamente semplice per i carabinieri individuare i due soggetti, dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza dei negozi del centro storico. "Due settimane dopo i carabinieri mi hanno contattato in caserma per farmeli identificare…". Nei giorni successivi, infatti, la banda aveva continuato con furti fotocopia: il 21 luglio ai danni di un turista 59enne, il 30 luglio di un 66enne fanese per terminare il 14 agosto con lo scippo ad un 81enne, che a causa dello strattone è finito a terra ferito. In quel momento il furto con strappo (di una catenina con attaccata la fede e una medaglietta con il gruppo sanguigno), si è trasformato in rapina, aggravata dall’età fragile del nonnino. A quel punto però, recatesi a sporgere denuncia, le ultime tre vittime avevano già le foto segnaletiche degli indagati da visionare. E tutti hanno identificato il 30enne quale autore materiale dei reati di cui erano stati vittime, visto di volta in volta in compagnia di un amico diverso. Nella successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno infine trovato le scarpe e la maglietta indossati dal 30enne proprio la sera in cui è stato scippato il 68enne.