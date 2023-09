Scippa anziano con la scusa delle pesche, arrestato finto fruttivendolo

Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino), 21 settembre 2023 – Si finge fruttivendolo e scippa un anziano ultraottantenne di 450 euro, ma solo mezz’ora dopo i carabinieri di Urbino lo arrestano.

E’ successo a Sant’Angelo in Vado, il 19 settembre scorso. E’ mattina, l’anziano è solo, passeggia tranquillamente per le vie della cittadina quando viene avvicinato da un 35enne che viaggia su un Fiorino bianco: il giovane si finge venditore di frutta in procinto di aprire un negozio in quella zona, e gli propone l’acquisto di due cassette di pesche, per “pubblicizzare” il prodotto, chiedendogli poi una somma a piacere come compenso.

Ma appena l’anziano tira fuori il portafogli per dargli 10 euro, l’altro gli sottrae con una mossa fulminea tutto il contenuto, circa 450 euro, fuggendo a bordo del Fiorino. La vittima chiama subito il 112, i carabinieri avviano le ricerche e anche grazie alle varie telecamere disseminate sul percorso individuano il mezzo nel comune di Fano. Con la collaborazione dei carabinieri fanesi, il finto fruttivendolo viene bloccato.

Processo per direttissima in Tribunale a Pesaro: il giudice convalida l’arresto sottoponendo l’arrestato all’obbligo di dimora nel comune di residenza. I carabinieri della Compagnia di Urbino gli notificano inoltre il foglio di via da Sant’Angelo, emesso dalla Questura. Al momento dell’arresto, il 35enne aveva ancora nel portafogli

i 450 euro rubati, che quindi saranno restituiti, dopo il dissequestro, all’anziano.