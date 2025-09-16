Scivola in un fossato mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco

Pesaro, 16 settembre 2025 – Brutta disavventura questa mattina per un cercatore di funghi che, intorno alle 11, è finito in un fossato in via del Cinema a Pesaro. L’uomo, un anziano, è scivolato lungo la scarpata senza riuscire più a risalire. A trarlo in salvo ci hanno pensato i Vigili del fuoco di Pesaro, che hanno raggiunto la zona e messo in atto le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), utilizzate nei recuperi in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. Una volta riportato in superficie, il malcapitato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto per accertare le sue condizioni. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.
CronacaScivola in un fossato mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco