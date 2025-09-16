Scivola in un fossato mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco

Pesaro, 16 settembre 2025 – Brutta disavventura questa mattina per un cercatore di funghi che, intorno alle 11, è finito in un fossato in via del Cinema a Pesaro. L’uomo, un anziano, è scivolato lungo la scarpata senza riuscire più a risalire. A trarlo in salvo ci hanno pensato i Vigili del fuoco di Pesaro, che hanno raggiunto la zona e messo in atto le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), utilizzate nei recuperi in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. Una volta riportato in superficie, il malcapitato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto per accertare le sue condizioni. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.