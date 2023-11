Scivola nel dirupo, escursionista in salvo dopo ore

Doveva essere una domenica di escursione in sicurezza. Ma dopo poche ore, intorno alle 10, un 60enne di San Giovanni in Marignano è precipitato per quattro o cinque metri in un dirupo fratturandosi una spalla e battendo la testa. Qualcuno che era insieme a lui ha dato l’allarme, spiegando di trovarsi alla Balza della Penna, pendici del monte Nerone, comune di Piobbico. Soltanto che non appariva per niente facile arrivarci. Per questo sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Cagli e poi quelli di Pesaro oltre al soccorso alpino e speleologico di Pesaro. Arrivati sul posto, è stata chiamata l’eliambulanza per issare il ferito ma il forte vento in quel punto ha reso impossibile l’operatività del velivolo. Così i soccorritori, hanno preso in spalla la barella sulla quale era stato posto in sicurezza il malcapitato sessantenne. E così, camminando per quattro ore tra i sentieri impervi della montagna, in mezzo ai boschi, i soccorritori sono riusciti a portare il ferito in una radura e di lì a poco all’elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo che ha poi provveduto a trasferire il 60enne all’ospedale di Torrette di Ancona per un trauma cranico e frattura ad una spalla.