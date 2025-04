Scocca l’ora del big match. A Fermignano c’è attesa per l’arrivo dei leoncelli

Alla terz’ultima giornata c’è stato un cambio al vertice. A guidare la graduatoria è ora la Jesina, che ha sorpassato di una lunghezza la Fermignanese, ma come vuole il calendario sabato le due compagini si incontreranno tra loro (a Fermignano) e quindi tutto ritorna in ballo anche se molto probabilmente per tirare le conclusioni si dovrà attendere l’ultima giornata, quando la Fermignanese andrà in trasferta a Gabicce e la Jesina ospiterà il Moie. Di certo il successo di una delle due nel big match di sabato potrebbe lasciare la sua impronta ad iniziare dal morale.

Un punto a testa nel derby tra Lunano-Fermignanese. "Domenica la squadra ha confermato ancora una volta l’ottimo momento di forma portando a casa un altro risultato utile positivo- spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici- Come da pronostico è stata una partita molto combattuta, con grande agonismo in campo, dove entrambe le squadre non hanno mai mollato un centimetro fino al fischio finale. È stata una bella domenica di sport dentro e fuori dal campo, con un pubblico delle grandi occasioni".

"È stata una partita combattuta in un campo difficile contro una squadra esperta. - sottolinea dalla parte della Fermignanese mister Simone Pazzaglia-Noi l’abbiamo interpretata bene, la squadra mi è piaciuta, è mancata solo un po’ di fortuna avendo colpito 2 pali. Nelle ultime giornate tra Vigor Castelfidardo, Tavullia Valfoglia e domenica a Lunano, abbiamo colpito ben 7 legni tra pali e traverse, ma l’aspetto positivo è quello di riuscire a creare occasioni da goal oltre a concedere poco. Dispiace che è stata tolta la possibilità di giocare la prossima e decisiva partita con la Jesina a Giovannelli e Cantucci per l’ennesimo errore arbitrale nei nostri confronti ma dobbiamo rimanere tranquilli, accettare anche queste situazioni ed essere più forti di tutto".

17 punti nelle ultime 9 partite per il Lunano che così si è tirato fuori alla grande dal discorso salvezza. Vittoria in trasferta per il Vismara che consolida il terzo posto. "Contro un Castelfidardo tosto e scorbutico- dice il mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini - i ragazzi hanno disputato una delle partite più belle della stagione conquistando una vittoria importante che ci permette di giocare un finale di stagione bello ed elettrizzante". La sconfitta ha costato la panchina al trainer del Castelfidardo Malavenda, al suo posto per questi ultimi 190’ mister Polzonetti.

Successo importante anche quello del S.Orso sul campo di Pergola. "Importantissima vittoria- puntualizza il diesse dei fanesi Giancarlo Ruggeri- che ci consente di superare in classifica la Pergolese e soprattutto siamo stati bravi a siglare il goal in inferiorità numerica. Poi addirittura in 9 siamo riusciti a portare a termine in maniera meritata. Adesso testa e gambe alla sfida con il Gabicce di vitale importanza per noi". Una sconfitta pesante per la Pergolese alle prese in questo finale anche con tanta sfortuna (vedi i legni).

Pari e patta tra il Villa San Martino e la Biagio Nazzaro."Sono molto contento dello spirito con cui ha giocato la squadra- riferisce il diesse del Villa San Martino Luca Bocci- abbiamo dato tutto sul campo, provando a vincere la partita fino alla fine. Tre palle gol importanti dove potevamo fare qualcosa in più. Rimane l’ottima prestazione di sabato e in generale di tutta la stagione".

Obiettivo raggiunto quello del Tavullia Valfoglia, se ne fa interprete il dg Andrea Rossi: " I 3 punti sudati e faticati contro un buon Sassoferrato Genga, ci hanno permesso di tagliare anzitempo l’obbiettivo salvezza diretta. Una vittoria che la squadra ha cercato e voluto con un 1° tempo diligente ed accorto, nel quale abbiamo saputo capitalizzare al meglio le occasioni create e chiuso sul doppio vantaggio. Nella ripresa abbiamo sofferto il ritorno e la spinta del Sassoferrato. Abbiamo retto rischiando grosso in un paio di situazioni in cui il giovane portiere Arcangeli ha fatto ottimi interventi, sprecando in contropiede buone opportunità, che avrebbero anzitempo chiuso la contesa. Obiettivo raggiunto".

Saluta le speranze di disputare i playoff Il Gabicce Gradara, sconfitto in casa dal Moie. "Nel primo tempo abbiamo fatto bene- ha commentato del dopo partita il diesse Gabriele Magi- creato occasioni che purtroppo non siamo stati riusciti a realizzare e così anche nella ripresa, in linea del resto con quanto accaduto a Jesi e in tutto il girone di ritorno dove a fronte di un buon volume di gioco e un buon numero di occasioni create, ci è mancato il guizzo finale. Quindi dobbiamo solo fare il meo culpa. Il Moie, invece, ha sfruttato le occasioni, la rete dell’1-1 ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo chiudere al meglio la stagione, le restanti partite saranno anche l’occasione per valutare meglio i nostri giovani".