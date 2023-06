Scocca l’ora del ’Microfestival’ Storytelling, cinema e giochi

Decolla stasera a Mondolfo, quarto comune della provincia per numero di abitanti, un’iniziativa estremamente originale, destinata principalmente ai bambini, ma con momenti di riflessione che riguardano tutta la famiglia. E’ il ‘Microfestival M3F’: che in ognuno dei suoi 6 appuntamenti (da oggi al 5 luglio) offrirà una variegata serie di proposte. Da micro-spettacoli teatrali a laboratori, storytelling, cinema, giochi e anche spazi di confronto con i genitori. Altra caratteristica dell’evento - organizzato dall’associazione ‘Chi bravi en fatti diversi’, col patrocinio del Comune e la collaborazione di ‘Chiaro Scuro’, ‘Altrove Cinema Nomade’, ‘Giocolandia’ e ‘Malarupta’ – è quella di svolgersi quasi sempre nelle periferie e non nelle piazze e nei luoghi più noti del territorio. Stasera, ad esempio, l’appuntamento è in località San Sebastiano, nei giardinetti di via Meroni, dove alle 21 comincerà lo spettacolo per bambini ‘La ballata degli animali’, poi seguiranno altre proposte, tra cui la micro-conferenza dal titolo ‘La complessità della ricombinazione sociale’. Al termine, pittura per bambini. E altrettanto ricche saranno anche tutte le prossime tappe: il 27 giungo ai giardinetti di via Raffaello a Piano Marina; il 28 in via Del Mare, sempre a Marotta; il 29 all’anfiteatro di via Ferrari, ancora a Marotta; il 4 luglio alla pista polivalente di via San Gervasio a Ponte Rio; e il 5 in Piazza Dell’Unificazione.

"’Microfestival’ – evidenzia l’assessore alle politiche per l’infanzia e all’associazionismo, Raffaele Tinti – è un evento a cui teniamo particolarmente e che già lo scorso anno, al debutto, ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico".

Sandro Franceschetti