Scogli: a Bagni Carlo le prime 6mila tonnellate

Partiti i lavori dell’ultima scogliera di Sassonia nord, davanti a Bagni Carlo. Dopo 6 anni di attesa, 3 da quando è stata terminata la scogliera difronte a bagni Gabriele, ieri mattina la draga proveniente da Pola ha iniziato a scaricare le prime 6mila tonnellate di massi. Terminata l’operazione, la draga ripartirà alla volta della Croazia per un nuovo carico di 7mila tonnellate. "Per l’ultima scogliera di Sassonia – spiega il vice sindaco Cristian Fanesi – lunga 80 metri, distante 25 da quella precedente, 80 metri dalla diga foranea e alta 1, 5 metri sul livello del mare, serviranno 13 tonnellate di massi, per un costo di 800mila euro". I lavori dovrebbero terminare entro il 10 giugno, ma tempo permettendo potrebbero concludersi prima dell’avvio della stagione estiva (1 giugno). Per Matteo Renzi, che domenica pomeriggio quando ha visto arrivare la draga carica di massi "ha pianto di felicità", è la fine di un incubo, di una dura battaglia per ottenere la scogliera e per difendere la spiaggia dall’erosione. "Al passato non ci voglio più pensare – commenta Renzi – adesso guardo al futuro in maniera positiva e ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’opera. Oggi Aset inizierà la pulizia delle spiagge di Sassonia, così poi potrò procedere con il rapiscimento e la sistemazione degli ombrelloni". Sono di nuovo in funzione le due piscine danneggiate dalla mareggiata di gennaio, mentre non ci sono stati i tempi tecnici per il ripristino del campo polivalente, rimosso per i danni provocati dall’erosione marina. Terminata l’ultima scogliera di Sassonia nord, la draga si sposterà a Ponte Sasso dove saranno scaricate altre 2 tonnellate di massi per rafforzare le scogliere già presenti lungo quel tratto di mare.

an. mar.