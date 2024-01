Scogliere a Metaurilia: "A giorni affideremo i lavori"

Come aveva promesso a dicembre, il vicesindaco Cristian Fanesi è riuscito durante le festività a espletare la gara per la realizzazione delle scogliere nel tratto da Metaurilia all’hotel Playa di Torrette per un importo a base d’asta di 8 milioni di euro, cifra mai ottenuta prima dal Comune di Fano per realizzare opere di protezione delle spiagge. "La commissione giudicatrice dovrebbe chiudere le operazioni di assegnazione entro la settimana – conferma Fanesi – ed è nostra intenzione iniziare quanto prima i lavori".

Si tratta di un intervento rilevante che rappresenta il continuo di quello già realizzato a partire dalla foce del fiume Metauro che è costato la metà, circa 4 milioni di euro. L’intervento in questione prevede la protezione di un chilometro e mezzo di litorale con opere rigide cioè scogliere emerse; ne verranno realizzate 7, in massi naturali, aventi ciascuna una lunghezza di 170 metri e saranno intervallate da varchi di 30 metri. Parte del materiale proverrà dallo smantellamento delle opere di difesa attualmente poste in aderenza alla battigia, mentre la restante parte degli scogli proverrà dalla Croazia. Prevista anche la difesa della ferrovia con il riposizionamento dei massi sulla scarpata. Ma Fanesi annuncia altre novità.

"Abbiamo già affidato l’incarico alla Ditta Batistini Costruzioni Generali di Follonica per la trasformazione delle ultime 3 scogliere a sud del pennello dell’area del Bersaglio da sommerse a emerse, un intervento preventivato in 1,2 milioni di euro – conferma Fanesi – e abbiamo completato il progetto per la posa in opera di nuove scogliere a Ponte Sasso nei pressi della foce di Rio Crinaccio: due interventi grazie ai quali pensiamo di completare la difesa di tutto il litorale". Un lavoro che in questi ultimi anni ha visto impiegare risorse per oltre 20 milioni.

s.c.