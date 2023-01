"Scogliere, ecco i veri numeri"

Il consigliere regionale Andrea Biancani interviene sulla polemica sollevata dal consigliere Nicola Baiocchi a proposito delle risorse per la difesa della costa: "Mi dispiace dover partecipare a un dibattito che sembra più un battibecco ma ritengo importante fornire dati corretti e relativi alla problematica che ho sollevato, ovvero la mancata destinazione delle nuove risorse per la difesa della costa a Pesaro e a Gabicce. Per questo, invito il consigliere Baiocchi a informarsi bene prima oppure a non fare confusione tra fondi diversi e stanziati negli anni precedenti, ignorando, o forse non conoscendo proprio, l’esistenza delle nuove risorse messe a disposizione dall’Europa alle Marche, per un totale di 39,5 milioni, di cui la Regione darà a Pesaro appena 250 mila euro, lo 0,7% e a Gabicce niente. Il milione e mezzo di fondi di cui invece parla Baiocchi è ben diverso. Sono risorse regionali, il cui stanziamento è stato previsto sia dal precedente che dall’attuale governo regionale, attraverso un sistema virtuoso di assegnazione annuale di risorse che prevede dei bandi a cui partecipano i Comuni sia per la difesa della costa sia per i ripascimenti. Un sistema replicabile ma che non riguarda la destinazione dei ben 39,5 milioni di fondi Pnrr e Por-Fesr arrivati dall’Europa. Questi fondi sono stati assegnati in maniera diretta dalla Regione. Visto che il consigliere Baiocchi dice di non aver nemmeno trovato la richiesta del Comune di Pesaro, lo informo che la stessa è stata inviata il 25 novembre e conteneva tre richieste di intervento: circa 1,9 milioni per le scogliere di Baia Flaminia, 1,2 milioni per le scogliere di Vallugola e 250 mila euro per la scogliera sotto Casteldimezzo. La Regione ha scelto di finanziare solo quella di Casteldimezzo".