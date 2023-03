"Scogliere Metaurilia Ok secondo stralcio"

FANO

Scogliere di Metaurilia, al via il secondo stralcio. Lo hanno annunciato il sindaco Massimo Seri e il vice Cristian Fanesi durante l’assemblea svoltasi nella frazione: "Entro il 31 maggio andremo a gara. Realizzeremo il secondo lotto partendo dal completamento del primo concluso a ottobre spingendoci oltre via Jozzino, proteggendo le strutture degli operatori. Copriremo 1,4 chilometri di costa e arriveremo a realizzare 4 delle 7 scogliere che dovrebbero chiudere l’intero paraggio. Le risorse sono del Pnrr per un intervento di 4 milioni". Sottoscritto un nuovo schema di convenzione tra Comune e Provveditorato delle Opere Pubbliche

attribuendo al secondo la responsabilità progettuale e la direzione lavori. "Entro settembre avremo il contratto firmato e partiremo con i lavori che consegneremo entro ottobre 2024".