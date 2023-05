Scoglio condannato per aver diffamato Burioni: "Ricorrerò senza alcun dubbio in appello"

"Ricorrerò contro la sentenza in Corte d’Appello".

E’ quanto afferma Stefano Scoglio, l’urbinate che l’altro ieri nel processo di primo grado è stato condannato dal tribunale di Rimini a una multa di 600 euro, al pagamento delle spese processuali, con risarcimento danni da stabilire in sede civile perché riconosciuto colpevole di aver diffamato il virologo Roberto Burioni (foto). La vicenda risale al 2017, quando Burioni lo denunciò per diffamazione avendo dichiarato Scoglio (era l’epoca del decreto Lorenzin sui vaccini) che il virologo aveva conflitti d’interesse detenendo brevetti sui vaccini. Scoglio, in un messaggio social, ha detto: "Tutto mi aspettavo fuorché di essere condannato. Lo stesso Burioni ha confessato al mio avvocato nel processo di avere dei brevetti".

Pronta la risposta di Burioni, che ribadisce di non essere titolare di alcun brevetto riguardante vaccini.

"Il ‘candidato al premio Nobel’ - dice il virologo - se ne faccia una ragione".