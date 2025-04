La scomparsa di Riccardo Branchini. “Oggi compi vent’anni, fammi il regalo più bello”

Pesaro, 14 aprile 2025 – “Vorrei dedicare a mio figlio un pensiero e un augurio per i suoi vent’anni che compirà oggi, lunedì 14 aprile”. È un augurio speciale, emotivo e di speranza quello di Tommaso Branchini verso il figlio Riccardo, scomparso ad Acqualagna lo scorso 12 ottobre. “Ovunque sia e con la speranza che possa leggerlo o che qualcuno glielo possa dire, vorrei far giungere a Riccardo tramite il Carlino, l’augurio speciale per il suo compleanno. Riccardo sappi che ti ho amato in ogni momento del tuo percorso e posso dire con certezza che hai dato un senso alla mia vita: ti ho visto crescere e diventare forte, l’unico mio desiderio è quello di riabbracciarti, riaverti qui vicino a me e donarti tutto l’amore che un genitore può dare. Qui da Fossombrone con me ti fanno tanti auguri i nonni paterni: Paola e Mauro, i tuoi fratelli Giacomo e Marco e i tuoi zii Pietro e Andrea. Riccardo ti aspettiamo!”.

Le ricerche di Riccardo Branchini, come si ricorderà, erano iniziate domenica 13 ottobre scorso, subito dopo l’allarme dato dalla madre che aveva cercato inutilmente di contattarlo. L’auto del giovane era stata ritrovata nei pressi della diga del Furlo. Da lì tante ricerche, appelli, l’interessamento anche della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha Visto?’, falsi ritrovamenti, false speranze e qualche segnalazione degna di essere presa in considerazione. Si era anche affacciata l’ipotesi, a un certo punto, di svuotare la diga, ma poi non se ne era fatto più nulla.

Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna lo scorso 12 ottobre

Ora, 6 mesi dopo, si è ancora al punto di partenza, ma i genitori, i parenti e gli amici di Riccardo sperano ancora di poterlo riabbracciare e ricevere un segnale, una certezza che sia vivo, magari come chiede il padre Tommaso: “Rendi il tuo compleanno magico, regala a te e a tutti noi un giorno speciale. Ti voglio e ti vogliamo bene tutti”. Del caso di Riccardo, che ha appassionato e ancora tiene con il fiato sospeso tutta Italia, tornerà ad occuparsi, mercoledì 23 aprile alle 21.20, la trasmissione ‘Chi l’ha visto’.