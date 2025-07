Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro”

Pesaro, 7 luglio 2025 – “Mi sono sentito preso in giro”. È il grido di dolore e indignazione di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, una delle vittime della tragica notte dell’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Francesco, quando ha saputo della fuga di Andrea Cavallari, cosa ha provato?

“Sgomento. La giustizia dovrebbe essere un luogo di conforto per noi, e invece è diventata un campo di battaglia. Mio padre, mio fratello, abbiamo provato lo stesso dolore”.

Lei parla di “presa in giro”. Perché?

“Perché questa non è solo una fuga. È una beffa. Parliamo di uno dei sei condannati per la strage dell’8 dicembre 2018. Tutte le sentenze hanno riconosciuto la loro pericolosità sociale. Eppure Cavallari ha ottenuto un permesso senza scorta, senza vigilanza. E ora risulta irreperibile. Qualcosa nel sistema è saltato. Credo nel sistema giuridico, non voglio entrare nel dettaglio, però se è successo questo vuol dire che qualcuno ha sbagliato!”.

Vi aspettavate che un detenuto per reati così gravi potesse godere di simili benefici?

“Assolutamente no. Questi erano ragazzi definiti criminali seriali. Il fatto che possa essergli stato concesso un permesso senza adeguata sorveglianza è sconcertante”.

Come ha reagito la sua famiglia?

“Ne abbiamo parlato subito. Mio padre, mio fratello. Abbiamo provato la stessa amarezza. Dopo sette anni, faccio fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi spaventa l’idea di dover vivere il resto della mia vita con questo peso addosso”.

Lei stesso si è laureato.

“Sì. Due volte. E ho festeggiato con il magone, dopo la perdita di mia sorella e di mia madre, poco tempo dopo. Quel giorno ho sentito il peso del dolore sulle spalle. Cavallari, invece, ha potuto celebrare quel momento come una giornata libera. E magari ha pure pianificato la fuga”.

C’è un processo ancora in corso contro chi avrebbe dovuto impedire l’apertura del locale. Cosa rappresenta per voi?

“Tutto. La Lanterna Azzurra non doveva nemmeno essere aperta. Era un granaio, trasformato in discoteca su un verbale falso. Se fosse stato chiuso, Benedetta sarebbe viva. Oggi ci stiamo battendo per far emergere le responsabilità di chi ha autorizzato quell’abuso”.

Lei lavora anche per sensibilizzare i ragazzi su questi temi. Come?

“Collaboro con la Fondazione Lhs e porto nelle scuole un docufilm sulla strage, “La linea sottile”. Racconto cosa significa davvero divertirsi in sicurezza”.

Cosa direbbe oggi a Cavallari, se potesse?

“Non rispondo. Non voglio che venga strumentalizzato. Non sto cercando vendetta. Sto cercando giustizia”.

Anche l’avvocata Irene Ciani che tutela la famiglia si chiede come sia stato possibile che il giovane, definito da tre gradi di giudizio come un “criminale seriale” abbia potuto ottenere un permesso senza scorta.

“Ci chiediamo perché sia mancata questa vigilanza rafforzata che riteniamo fosse dovuta. È un aspetto che andrà approfondito. Ci chiediamo se, forse, questo evento fosse prevedibile. Dobbiamo valutare, verificare e comprendere. La magistratura avrà di certo fatto le proprie valutazioni prima di consentire che non fosse stata disposta la vigilanza da parte della polizia penitenziaria che avrebbe potuto evitare l’evasione”.

Cavallari era libero, perché così prevedono le maglie della normativa.

“Che forse andrebbe rivista, non pro reo, ma pro vittima”, sottolinea l’avvocata. In parallelo, resta aperta la più grande battaglia legale, quella contro “i colletti bianchi”, dice Francesco, che secondo le famiglie delle vittime avrebbero dovuto impedire l’apertura di quel locale.