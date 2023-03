Scomparso: ritrovato alla stazione di Pesaro E il padre lo riabbraccia

Lo hanno notato che girava alla stazione del treno di Pesaro carico di bagagli, un trolley e due zaini gonfi di vestiti. Ma soprattutto hanno subito riconosciuto il volto. Quello del giovane di Jesi, un 23enne originario del Burkina Faso, di cui era stata denunciata la scomparsa dal padre la mattina dell’altro ieri. E una volta in Questura, si è aperto con gli agenti e ha confidato di essere andato via di casa per non pesare sulle spalle della famiglia. Ha detto di aver abbandonato da un mese anche l’Università. Ma il padre, una volta avvisato del ritrovamento del figlio, si è precipitato a Pesaro, lo ha stretto tra le braccia e insieme sono ritornati a casa, dai loro cari a Jesi, che li aspettavano in ansia. È una storia a lieto fine quella nata dall’ennesima denuncia di scomparsa di un giovane. Il 23enne di Jesi, studente all’Università di Economia e commercio ad Ancona, girava da giorni su e giù per le Marche. Aveva smesso di frequentare le lezioni. Ma non aveva detto nulla ai genitori. Fino a quando l’altro ieri non è più tornato a casa. Dal suo armadio erano spariti tutti i vestiti. E gli zaini e il trolley in cui lui li aveva infilati. Il padre ha sporto denuncia. La sua foto è arrivata a tutte le forze dell’ordine. E i poliziotti pesaresi lo hanno riconosciuto subito. E riconsegnato all’abbraccio dei suoi genitori, fratelli e sorelle.