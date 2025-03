Scomparso a Pesaro, si cerca Gianfranco Paolini. L’appello del nipote

Pesaro, 22 marzo 2025 – Ricerche a tappeto per trovare Gianfranco Paolini, l'uomo 82 anni, è scomparso ieri mattina a Villa Ceccolini. La sua bicicletta è stata ritrovata in strada della Blilla, in direzione di Ginestreto.

Ricerche a tappeto anche con l'elicottero per trovare Gianfranco Paolini

Ad essersi aggiunto alle investigazioni anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che da questa mattina alle 10.30 sta perlustrando l'area via aerea. La zona, conosciuta per la presenza di boscaglia e laghetti, è sotto l'attenzione anche di sommozzatori e cinofili.

Sono tutt'ora in corso le indagini, anche in base alla sua descrizione: l'uomo, alto circa 1,65 metri, è vestito con un giubbotto blu, cappello di lana, occhiali e scarpe da ginnastica azzurre.

A dare l'annuncio della sparizione è stato il nipote Federico con un post su Facebook in vari gruppi nel quale dice: "Se qualcuno l'avesse visto mi può contattare qui o al 3204071295".