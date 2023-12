"Sconcerto d’amore". San Silvestro a teatro è anche low cost

E’ un capodanno che fa quadrare i conti della famiglie con bambini, quello low cost proposto per il terzo anno consecutivo dal Teatro della Fortuna. Dalle 22 del 31 dicembre, infatti, va in scena "Sconcerto d’Amore. Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo" uno spettacolo della compagnia Nando e Maila adatto a tutte le età e le tasche. E’ un musical che intreccia il rock alla musica pop suonata a testa in giù fino a toccare arie d’opera e musica classica. "Sconcerto d’Amore" è l’occasione giusta per condividere a teatro insieme ai bambini la magia del Capodanno. Un’occasione per condividere la magia del teatro, in famiglia (biglietto simbolico di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini fino a 14 anni e un solo euro per gli under 5). Un’ora e mezza di show che consentirà poi a tutti di unirsi al brindisi in piazza.

ti.pe.