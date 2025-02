monturano

0

urbino

1

MONTURANO: Monti, De Carolis (86’ Iulitti), Fabi, Ruggeri (80’ Cheddira), Adami, Wahi Yaya, Russo (67’ Cuccù), Ercoli, Altobello, Palestini (90’ Muzi), Morelli (61’ Baiocco). All. Cuccù

URBINO: Alessandroni, Osmani (57’ Pierpaoli), Boccioletti, Zancocchia, Bellucci, Tamagnini, Cusimano, Arcangeli (58’ Santi), Sergiacomo (87’ Serges), Palazzi (75’ Montesi), Morelli. All. Mariani

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza

Rete: 80’ Pierpaoli

Sconfitta interna per il Monturano Campiglione maturata nel finale contro un cinico Urbino. Padroni di casa che restano impantanati in piena zona play-out, mentre i ducali si portano ad un solo punto dalla zona nobile della graduatoria. Gara bloccata sin dai primi minuti; nel primo tempo poche occasioni e molto giro palla da parte di entrambe le squadre.

La prima vera grande occasione la costruiscono gli ospiti alla mezzora con un’incursione di Boccioletti che non sortisce effetti. Il Monturano si fa vivo con dei cross dalla fascia per Altobello, ma la difesa ospite fa buona guardia.

Nel secondo tempo il copione della gara non cambia e le squadre fanno entrambe fatica a creare situazioni pericolose. Degna di nota al 55’ l’iniziativa di Russo per i locali, destro a giro dal limite largo di un soffio. I due allenatori provano a cercare in panchina eventuali novità per rinforzare gli attacchi, per i locali in campo Cuccù, per l’Urbino ecco Pierpaoli che si rivelerà decisivo. Al minuto 80 la svolta: ospiti in avanti e azione rifinita con un cross dalla sinistra che attraversa tutta l’area, il nuovo entrato è il più lesto ad arrivare su un pallone ormai quasi perso e, da posizione defilata, batte Monti sbloccando così il risultato.

Inutili i tentativi di reazione del Monturano che si getta in avanti con orgoglio, ma senza impensierire particolarmente Alessandroni, se non per un colpo di testa di Altobello che finisce fuori di poco.