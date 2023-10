Sconti ai militari. Dicono sì 200 attività

Sinergie per il territorio, dialogo e collaborazione: un nuovo progetto di Confesercenti e 28°Reggimento ‘Pavia’. Un’idea pensata per creare una relazione, un dialogo e mettere in atto sinergie a beneficio di tutto il territorio. Ben 200 sono le imprese già coinvolte in questa iniziativa pronte a riservare scontistiche ai militari del ‘Pavia’ e alle loro famiglie. "Quello che intendiamo proporre è un’operazione di avvicinamento alla città da parte dei militari dell’esercito e delle loro famiglie che vivono nel territorio e che ogni giorno usufruiscono dei servizi", ha spiegato alla caserma ‘Del Monte’ Alessandro Ligurgo, direttore provinciale Pesaro e Urbino di Confesercenti, aggiungendo inoltre che in solo quattro mesi le adesioni da parte delle attività sono state sorprendenti. "Sono circa 600 i dipendenti del Reggimento che, a loro volta, portano 600 famiglie a Pesaro; credo sia opportuno inserirsi nel territorio nel migliore dei modi creando sinergie e rapporti tra Reggimento, territorio e popolazione", ha sottolineato il colonnello Antonio Di Leonardo comandante del 28° Reggimento ‘Pavia’. Un progetto che mette in mostra diverse opportunità anche per le imprese stesse in quanto, attraverso convenzioni e scontistiche, hanno modo di ampliare la propria clientela, tutto questo avvalendosi di una realtà promozionale di eccellenza come quella del 28° Reggimento per far conoscere Pesaro e il territorio. Ad usufruire delle convenzioni non solo i componenti del 28° Reggimento ma anche i militari che vengono periodicamente ospitati a Pesaro per la frequenza di corsi o per partecipare a iniziative legate all’attività interna. Per avere tutte le informazioni al riguardo sugli esercenti aderenti al progetto, gli interessati potranno accedere dall’app creata appositamente dal Reggimento dove verranno indicate tutte le convenzioni attive nei vari settori, altrimenti si può consultare il sito interno del Reggimento.

Ilenia Baldantoni