Sconti sulla Tari. Domande al via

MONTE PORZIO

Sono aperti, a Monte Porzio, i termini per fare la domanda di riduzione della Tari 2024 a favore delle famiglie con un Isee fino a 16mila euro. Per presentare l’istanza ci sarà tempo fino al 29 febbraio e sul sito del Comune è già scaricabile l’apposito modulo. Chi ha un Isee fino a 7.500 euro può usufruire di una riduzione massimo di 200 euro, più altri 50 per ogni figlio a carico. Con Isee da 7.501 a 9mila la riduzione massima è di 150 euro, più 30 per ogni figlio a carico; e da 9.001 a 16mila è di 100 euro, più altri 20 per ciascun figlio. Il modulo può essere consegnato a mano all’ufficio protocollo, oppur einviato per e-mail o Pec.