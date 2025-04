Scontro a Cagli, tre feriti e traffico in tilt

Un impatto che ha creato molti disagi al traffico cittadino è avvenuto nella mattinata di ieri nel bivio tra la vecchia Flaminia, via B. Buozzi e via XXII Agosto in pieno centro. Due auto a causa di un frontale e il successivo blocco stradale hanno creato lunghe file in un tratto ogni giorno molto trafficato e solo verso le 11,30, dopo aver rimosso i mezzi è stata riaperta la circolazione.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Cagli per le verifiche di quanto era accaduto. La dinamica secondo alcuni presenti è stata per l’immissione dell’auto condotta da L. S. di circa anni quaranta che si è immessa nella vecchia Flaminia da Via XXII Agosto mentre da destra proveniva l’altra auto con a bordo due cagliesi, l’autista e proprietario F. P. di anni settanta e a fianco R. C. di anni sessantotto. L’impatto è stato inevitabile e non è chiaro il motivo dell’immissione dell’auto condotta dalla donna nella vecchia Flaminia. Forse un abbaglio del sole, una disattenzione o non l’aver visto subito l’arrivo dell’altro veicolo. All’arrivo dei soccorsi dal vicino nosocomio Celli, subito sono apparse di una certa gravità lo stato della donna che seppur cosciente hanno indotto il personale del 118 a far arrivare l’eliambulanza.

Estratta dal veicolo è stata portata subito a Torrette. Meno gravi le condizioni dei due cagliesi, i quali dopo una breve sosta con le prime cure sono stati trasferiti al Pronto Soccorso di Urbino per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. Il bivio è in un punto non privo di pericoli e già teatro di altri impatti avvenuti in passato.

Occorre la massima attenzione perché oltre a Via XXII Agosto vi è anche l’inizio di Via Buozzi dove ogni giorno molte auto transitano provenienti o per dirigersi vero Pergola e Frontone al fine di evitare eventuali soste ai due semafori precedenti sempre lungo la vecchia Flaminia. Dopo la rimozione delle due auto con i carri attrezzi il traffico è comunque ripreso regolarmente e la fila di auto e camion che si era formata è finalmente scomparsa.

Mario Carnali