Scontro in auto Ferita donna incinta

FANO

Una donna incinta che viaggiava a bordo di un suv è rimasta ferita durante un incidente avvenuto ieri alle 10.30 circa. La donna era a bordo del suv Hyundai condotto da un ragazzo di 33 anni di Gradara e stava percorrendo via del Ponte verso Ancona. Forse ha bruciato il rosso del semaforo tra via del Ponte e via della Repubblica, finendo contro la Fiat Panda, condotta da un uomo di 72 anni di Mondolfo, che percorreva via della Repubblica con direzione monte. Per soccorrere la donna incinta è sopraggiunta l’ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia locale.