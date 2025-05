Scontro lungo la Flaminia, coinvolti tre mezzi

Incidente ieri verso le 16,30 lungo la “Flaminia“ a San Rocco in comune di Cantiano. Coinvolti tre veicoli. A scontrarsi in modo frontale una Fiat Panda grigia che scendeva verso Cagli e un furgone Ducato di colore bianco che saliva verso Gubbio: dopo l’impatto tra i due mezzi il Ducato finiva prima verso il guardrail destro e poi verso il lato sinistro andando a urtare una Saab blu. Ferita la conducente della Panda, una signora di Cagli sui cinquant’anni che rientrava a casa. Portata all’ospedale, le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Feriti leggermente gli altri coinvolti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cagli, il 118 e squadre Anas.