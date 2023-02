Scontro sulla Flaminia Tre feriti, uno più grave

Paura ieri mattina lungo la Flaminia, per un frontale tra due auto innescato da un autobus pieno di gente. Tre feriti di cui nessuno in pericolo di vita, nonostante pochi minuti dopo lo schianto, nel campo lì affianco si sia vista atterrare l’eliambulanza. Erano circa le 8.30 del mattino quando, all’altezza della rotatoria di Centinarola, di fronte al Velox Bar, un autobus della Bucci (più precisamente la linea Fano-Calcinelli) condotto da un 57enne di Colli al Metauro ha tamponato la Fiat Punto nera che lo precedeva nella sua corsa verso Fano, guidata da un 48enne di fuori regione che aveva con sé a bordo un passeggere fanese di 52 anni. E’ stato quest’ultimo la vittima che ha riportato le ferite più gravi, tanto che è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza Icaro per il trasporto dell’uomo all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Da una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi di legge e per regolare il traffico molto intenso in quel punto della città a quell’ora del mattino, pare che la Fiat Punto nera sia stata colpita dal Bus subito dopo aver oltrepassato la rotatoria con la nuova interquartieri mentre si apprestava a svoltare a sinistra. In seguito al violento colpo ricevuto da dietro, la Punto è stata sospinta nella opposta corsia di marcia, dove stava transitando una Mini Cooper rossa condotta da una 30enne fanese, sola a Bordo. Per fortuna per lei nessuna conseguenza grave, nonostante i sanitari del 118 abbiano ritenuto necessario trasportarla al pronto soccorso di Fano per ulteriori accertamenti, assieme al conducente della Punto. Ad avere la peggio l’uomo seduto nel lato destro della Punto che nel frattempo si era parzialmente girata ed è quindi stata colpita dal muso della Mini proprio sul lato passeggero. Illeso invece il conducente del bus, che ha dovuto chiamare la centrale perché inviasse un altro mezzo a raccogliere i passeggeri della sua corsa, rimasti a piedi. Non c’erano studenti a bordo.