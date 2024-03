Scontro tra auto. Due all’ospedale

Scontro fra due auto (foto), con i conducenti finiti all’ospedale, ieri sulla Statale 424. L’incidente si è verificato alle 16,20 all’altezza di Castelvecchio (Monte Porzio) in prossimità dell’incrocio con via IV Novembre. Per cause al vaglio della polizia locale della Media Valcesano, sono entrate in collisione un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 45enne del posto e una Citroen C3 con al volante una 51enne di Mondavio. Gli automobilisti, vigili e non in pericolo di vita, sono stati portati al ‘Santa Croce’. Circolazione regolata a senso unico alternato fino alle 18.