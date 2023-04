Scontro tra auto e bici all’incrocio Ciclista in codice rosso all’ospedale

Paura ieri nel primo pomeriggio per uno scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una donna di 37 anni, originaria di Torino e residente a Fano, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Croce. Illesa invece la conducente della Citroen C3, una 57enne, residente a Cartoceto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, tra via Lelli e via Metauro. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio della polizia municipale di Fano, la Citroen stava viaggiando su via Lelli ed era diretta verso monte. La ciclista invece percorreva via Metauro, direzione Ancona.

Per cause ancora da chiarire, i due mezzi sono entrati in collisione sull’attraversamento pedonale e la 37enne è caduta dalla bicicletta riportando contusioni e ferite. Gli agenti stanno cercando di capire se la donna stesse viaggiando in sella alla sua due ruote oppure la stesse portando a mano quando si è scontrata con l’auto. Un impatto che ha suscitato subito grande preoccupazione per la 37enne.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti e anche l’ambulanza che ha trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso. Per fortuna, qualche ora dopo, i timori sono rientrati. Dai primi accertamenti è risultato infatti che la ciclista non ha riportato nell’urto lesioni molto gravi ed è quindi fuori pericolo di vita. Mentre il quadro clinico della donna travolta in bici si chiarirà nelle prossime ore.

e. ros.