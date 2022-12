Scontro tra auto e camion sulla Bretella, giovane rimane ferita

Una donna di 39 anni, di Urbino è rimasta ferita in un incidente stradale lungo la Bretella per la città feltresca. Lo scontro è avvenuto ieri pocoi prima delle 15. L’auto, una Volvo, condotta dalla donna viaggiava in direzione Urbino mentre dall’altra parte stava scendendo un autocarro frigo pieno di dolciumi Ferrero condotto da un 45enne di nazionalità albanese residente a Urbania. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente al centro della riga di mezzeria con danni ingenti sia all’auto che al furgone, che ha perso le ruote.

La donna al volante è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per liberarla. Seppur dolorante, ha riportato contusioni e una probabile lussazione ad una spalla. Ne avrà per qualche giorno. E’ stata protetta in maniera efficace dagli airbag della vettura. Praticamente illeso invece il conducente del camion. Sul posto l’ambulanza del 118 e oltre ai pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. La Bretella per Urbino è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di rimozione del camion e della vettura. Il traffico è stato deviato sulla vecchia strada. Non è la prima volta che avvengono incidenti in quel punto della Bretella che presenta una semicurva sul viadotto che porta le vetture a cambiare repentinamente traiettoria di marcia. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Urbino che dovranno stabilire le eventuali responsabilità dei conducenti per quanto accaduto. A terra non sembrano essere presenti segni di frenata